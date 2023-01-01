Raylab LED06RGB-2 – мобильный светодиодный осветитель, позволяющий создавать световые эффекты. RGB 0-360° и широкий диапазон цветовой температуры (2500-9000K) позволяют создавать различные световые эффекты, как например неоновый свет, с ровным и мягким светом. 3 крепления "холодный башмак" позволяют закрепить на нём микрофон или собрать комплект из нескольких моделей для более интенсивного освещения. Благодаря встроенному магниту осветитель можно использовать как самостоятельный прибор, закрепив на стальной поверхности (трубе, решетке, др.) Встроенный Li-Ion аккумулятор 2000mAh обеспечивает непрерывную работу от 2 до 10 часов. Этот свет подойдет для блогеров и фотографов, помогая создавать креативные и яркие кадры.