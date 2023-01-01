Осветитель Raylab RL-LED06RGB-2 2500-9000K 2000mAh, 6 Вт
Код товара : УТ-00070306
Артикул : RL-LED06RGB-2
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Гарантия 1 год
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Описание
Raylab LED06RGB-2 – мобильный светодиодный осветитель, позволяющий создавать световые эффекты. RGB 0-360° и широкий диапазон цветовой температуры (2500-9000K) позволяют создавать различные световые эффекты, как например неоновый свет, с ровным и мягким светом. 3 крепления "холодный башмак" позволяют закрепить на нём микрофон или собрать комплект из нескольких моделей для более интенсивного освещения. Благодаря встроенному магниту осветитель можно использовать как самостоятельный прибор, закрепив на стальной поверхности (трубе, решетке, др.) Встроенный Li-Ion аккумулятор 2000mAh обеспечивает непрерывную работу от 2 до 10 часов. Этот свет подойдет для блогеров и фотографов, помогая создавать креативные и яркие кадры.
- Световой поток: 800 лм
- Мощность: 6 Вт
- Количество светодиодов: 73 (22 белых, 23 желтых и 28 RGB)
- Цветовая температура: 2500-9000К ± 200, RGB 0-360°
- Регулировка мощности: 1-100% (плавная)
- Встроенный аккумулятор: 2000mAh, 3.7V
- Питание: USB Type-C
- Крепления: 1/4", холодный башмак
- CRI: 95+
- Угол рассеивания: 120°
- Управление: ручное
- Время работы: 2 часа на полной мощности
- Время зарядки: 2.5 часа
- Размер: 85х75х27 мм
- Вес: 105 гр