Raylab LED06-2 – мобильный светодиодный осветитель для блогеров и фотографов (сэлфи, предметной и макро съёмки). 49 светодиодов дневного света 5600K под матовой белой панелью создают мягкий и ровный свет. Выберите 1 из 5 положений яркости и создайте идеальное освещение в кадре. 3 крепления "холодный башмак" позволяют закрепить на нём микрофон или собрать комплект из нескольких осветителей для более интенсивного освещения. Встроенный Li-Ion аккумулятор 2000mAh обеспечивает непрерывную работу от 2 до 10 часов.