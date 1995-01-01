Осветитель Raylab RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
Код товара:УТ-00070304
Артикул:RL-LED06-2
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность5 Вт
Световой поток800 Лм
Цветовая температура5600K
Индекс CRI≥95
Регулировка мощности10 ступеней
Угол освещения60°
Работа от аккумулятораВстроенный 2000mAh
Работа от сетипо USB
Система охлажденияпассивная
Тип крепления1/4", холодный башмак
Температура эксплуатации0-45°C
Вес96 гр
Размеры80 х 66 х 30 мм
Сайт производителяhttps://raylab.ru
Комплектациязарядка USB Type-C \ осветитель
Описание
Raylab LED06-2 – мобильный светодиодный осветитель для блогеров и фотографов (сэлфи, предметной и макро съёмки). 49 светодиодов дневного света 5600K под матовой белой панелью создают мягкий и ровный свет. Выберите 1 из 5 положений яркости и создайте идеальное освещение в кадре. 3 крепления "холодный башмак" позволяют закрепить на нём микрофон или собрать комплект из нескольких осветителей для более интенсивного освещения. Встроенный Li-Ion аккумулятор 2000mAh обеспечивает непрерывную работу от 2 до 10 часов.
- Световой поток: 800 лм
- Мощность: 5 Вт
- Количество светодиодов: 49
- Цветовая температура: 5600К ± 200
- Встроенный аккумулятор: 2000mAh
- Питание: USB Type-C
- Крепления: 1/4", холодный башмак
- CRI: 95+
- Угол рассеивания: 60°
- Время работы: от 2 до 10 часов
- Размер: 80 х 66 х 30 мм
- Вес: 96 гр