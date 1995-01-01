Raylab LED06-2 – мобильный светодиодный осветитель для блогеров и фотографов (сэлфи, предметной и макро съёмки). 49 светодиодов дневного света 5600K под матовой белой панелью создают мягкий и ровный свет. Выберите 1 из 5 положений яркости и создайте идеальное освещение в кадре. 3 крепления "холодный башмак" позволяют закрепить на нём микрофон или собрать комплект из нескольких осветителей для более интенсивного освещения. Встроенный Li-Ion аккумулятор 2000mAh обеспечивает непрерывную работу от 2 до 10 часов.

Световой поток: 800 лм

Мощность: 5 Вт

Количество светодиодов: 49

Цветовая температура: 5600К ± 200

Встроенный аккумулятор: 2000mAh

Питание: USB Type-C

Крепления: 1/4", холодный башмак

CRI: 95+

Угол рассеивания: 60°

Время работы: от 2 до 10 часов

Размер: 80 х 66 х 30 мм

Вес: 96 гр