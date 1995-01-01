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Осветитель Raylab RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт

  • RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
  • RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
  • RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
  • RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
  • RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
  • RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
  • RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
  • RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
  • RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
  • RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
  • RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
  • RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
  • RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
  • RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
  • RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
Код товара:УТ-00070304
Артикул:RL-LED06-2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Raylab LED06-2 – мобильный светодиодный осветитель для блогеров и фотографов (сэлфи, предметной и макро съёмки). 49 светодиодов дневного света 5600K под матовой белой панелью создают мягкий и ровный свет. Выберите 1 из 5 положений яркости и создайте идеальное освещение в кадре. 3 крепления "холодный башмак" позволяют закрепить на нём микрофон или собрать комплект из нескольких осветителей для более интенсивного освещения. Встроенный Li-Ion аккумулятор 2000mAh обеспечивает непрерывную работу от 2 до 10 часов.

  • Световой поток: 800 лм
  • Мощность: 5 Вт
  • Количество светодиодов: 49
  • Цветовая температура: 5600К ± 200
  • Встроенный аккумулятор: 2000mAh
  • Питание: USB Type-C
  • Крепления: 1/4", холодный башмак
  • CRI: 95+
  • Угол рассеивания: 60°
  • Время работы: от 2 до 10 часов
  • Размер: 80 х 66 х 30 мм
  • Вес: 96 гр