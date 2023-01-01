Осветитель Raylab RL-LED06-2 5600K 2000mAh, 5 Вт
Код товара : УТ-00070304
Артикул : RL-LED06-2
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Raylab LED06-2 – мобильный светодиодный осветитель для блогеров и фотографов (сэлфи, предметной и макро съёмки). 49 светодиодов дневного света 5600K под матовой белой панелью создают мягкий и ровный свет. Выберите 1 из 5 положений яркости и создайте идеальное освещение в кадре. 3 крепления "холодный башмак" позволяют закрепить на нём микрофон или собрать комплект из нескольких осветителей для более интенсивного освещения. Встроенный Li-Ion аккумулятор 2000mAh обеспечивает непрерывную работу от 2 до 10 часов.
- Световой поток: 800 лм
- Мощность: 5 Вт
- Количество светодиодов: 49
- Цветовая температура: 5600К ± 200
- Встроенный аккумулятор: 2000mAh
- Питание: USB Type-C
- Крепления: 1/4", холодный башмак
- CRI: 95+
- Угол рассеивания: 60°
- Время работы: от 2 до 10 часов
- Размер: 80 х 66 х 30 мм
- Вес: 96 гр