Аккумулятор Raylab EN-EL15 (RL-ENEL15)
Код товара : УТ-00068812
Артикул : RL-ENEL15
2 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Raylab RL-ENEL15 – аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL15 для совместимых зеркальных камер Nikon. Обеспечивает надежную и стабильную работу фотоаппарата, без перегрева и внезапных выключений питания во время съемки. Выходное напряжение: 7.4 В, емкость: 2000 мАч.
Совместимость:
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500