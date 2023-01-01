Литий-ионный аккумулятор Raylab RL-ENEL15 – аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL15 для совместимых зеркальных и беззеркальных камер Nikon. Обеспечивает надежную и стабильную работу фотоаппарата, без перегрева и внезапных выключений питания во время съемки. Выходное напряжение: 7.4 В, емкость: 2000 мАч.