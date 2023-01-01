Аккумулятор Raylab EN-EL14 (RL-ENEL14)
Код товара : УТ-00068811
Артикул : RL-ENEL14
1 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Raylab RL-ENEL14 предназначен для определенных камер Nikon, аналог оригинальной батареи EB-EL14 Емкость 1100 мАч, напряжение 7.4 В.
Совместимость:
- Nikon Df, D3100, D3200, D3300, D3400, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600
- Nikon Coolpix P7000, P7100, P7700, P7800