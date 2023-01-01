Аккумулятор Raylab DMW-BLF19 (RL-BLF19)
Код товара : УТ-00063418
Артикул : RL-BLF19
1 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Raylab RL-BLF19 является аналогом батареи Panasonic DMW-BLF19 и полностью совместим с линейкой фотоаппаратов Panasonic GH3, GH4, GH5, GH5S, G9. Характеристики: Емкость 2000 мАч, напряжение 7.4 В.