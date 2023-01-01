Фон двусторонний Raylab RL-BC10 тканевый, 2.4х5 м, синий / зеленый
Код товара : УТ-00063424
Артикул : RL-BC10 2,4*5 blue/green*
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Характеристики
Характеристики
Вес
3.6 кг
Описание
Двусторонний хромакей Raylab – универсальный тканевый фон для фото и видеосъемки, когда требуется заменить фон через редактор. С одной стороны фон зеленый, с другой – синий. Это дает возможность снимать объекты практически любого цвета: при съемке зеленых объектов использовать синий фон, и наоборот. Большой размер (2.4 х 5 м) позволяет снимать людей в полный рост, даже в динамике. Благодаря широкому карману в верхней части фона его можно надеть на перекладину системы установки фона.
Повышенная износостойкость, мелкозернистость, способность долго сохранять цвет и компактный размер позволяют использовать фон RL-BC10 для реализации самых разных задумок, как в студии, так и на выездной съемке. Легко стирать, сушить, хранить и гладить.
Технические характеристики
- Ширина: 240 см
- Длина: 500 см
- Плотность: 250 г/м²
- Вес: 3 кг
- Цвет: синий / зеленый
- Комплектация: фон, сумка