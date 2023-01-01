Описание

Двусторонний хромакей Raylab – универсальный тканевый фон для фото и видеосъемки, когда требуется заменить фон через редактор. С одной стороны фон зеленый, с другой – синий. Это дает возможность снимать объекты практически любого цвета: при съемке зеленых объектов использовать синий фон, и наоборот. Большой размер (2.4 х 5 м) позволяет снимать людей в полный рост, даже в динамике. Благодаря широкому карману в верхней части фона его можно надеть на перекладину системы установки фона.

Повышенная износостойкость, мелкозернистость, способность долго сохранять цвет и компактный размер позволяют использовать фон RL-BC10 для реализации самых разных задумок, как в студии, так и на выездной съемке. Легко стирать, сушить, хранить и гладить.

Технические характеристики