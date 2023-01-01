Описание

Складной фон Raylab RL-BC06 подходит как для фото, так и для видеосъемки. Белый цвет — один из самых популярных при портретной и предметной съемке. Главной особенностью RL-BC06 является его конструкция: фон можно разложить в рабочее (вертикальное) положение всего за 10 секунд. Механизм намотки фона на вал и встроенный пантограф позволяют использовать фон на выездной или студийной съёмке без дополнительных стоек и перекладин для установки полотна. Фон можно установить практически вплотную к стене: зазор не будет превышать 15 см.

Полотно фона изготовлено из плотной, полностью непрозрачной матовой ткани (спандекс). Высота фона регулируется, максимальный размер фона в развёрнутом положении составляет 150×200 см. Механизм намотки не позволяет фону сминаться и заламываться при скручивании. В скрученном положении фон и механизмы находятся внутри прочного металлического корпуса, что гарантирует их сохранность при транспортировке и хранении. Очистку фона следует производить с помощью пылесоса, мягкой щётки или сухой ткани. Следует оберегать полотно фона от высоких температур.

Корпус фона содержит в себе механизм намотки фона на вал, пантограф с газовыми упорами и сам фон. Пантограф с газовыми упорами предназначен для удержания фона в развёрнутом состоянии, газовые упоры также не дадут фону сложиться во время съёмки под собственным весом. Сверху на корпусе расположена ручка для переноски и две клипсы-защёлки для предотвращения раскрытия корпуса при транспортировке. Снизу находятся две поворотные ножки для установки фона в максимально устойчивое положение.