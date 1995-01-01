Осветитель Raylab RL-50 88 3200-6500K, светодиодный, 50 Вт (уцененный)
Код товара : УТ-00072536
Артикул : RL-50 88 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
19 450 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Raylab RL-50 88 – классическая светодиодная панель с регулировкой цветовой температуры и мощности. Простота управления и компактный размер позволяют его использовать как в студии, так и для выездной съёмке. Благодаря высокому CRI (≥ 95) этот осветитель сохраняет цвета объектов максимально реалистичными. Удобные шторки помогут направить световой поток в нужном направлении. Панель может работать как от сети, так и от литиевых аккумуляторов (в комплекте).
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