Осветитель Raylab RL-50 88 3200-6500K, светодиодный, 50 Вт
Код товара : УТ-00057510
Артикул : RL-50 88
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
50 Вт
Регулировка мощности, диапазон
1-100%, плавная
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
4600
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
6500
Тип крепления
на стойку 5/8"
Прочие характеристики
Вес
3.6 кг
Вес (брутто), г
4.400
Комплектация
аккумуляторы, зарядное устройство, сетевой адаптер, кабель питания, осветитель
Описание
Raylab RL-50 88 – классическая светодиодная панель с регулировкой цветовой температуры и мощности. Простота управления и компактный размер позволяют его использовать как в студии, так и для выездной съёмке. Благодаря высокому CRI (≥ 95) этот осветитель сохраняет цвета объектов максимально реалистичными. Удобные шторки помогут направить световой поток в нужном направлении. Панель может работать как от сети, так и от литиевых аккумуляторов (в комплекте).