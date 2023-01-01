Описание

Светодиодная панель Raylab RL-50 256 Adv размером 30х30 см и мощностью 50 Вт. Обеспечивает яркий световой поток с углом рассеивания 120°, при этом работает абсолютно бесшумно: охлаждение пассивное. Цветовая температура регулируется от 3200К до 6500К, что позволяет сбалансировать ее с другими источниками света без применения специальных светофильтров. Яркость свободно регулируется от 10 до 100%, управление осуществляется с помощью 2 рукояток и небольшого ЖК дисплея на задней панели. Панель может работать как от розетки, так и от 2 аккумуляторов типа Sony NP-F (в комплекте), что значительно облегчает ее использование за пределами студии.

Благодаря плотному встроенному рассеивателю вы не наблюдаете отдельных светодиодов, вся площадь панели светится равномерно ярко: это может быть важно при съемке зеркальных или глянцевых, бликующих поверхностей. Благодаря высокой точности цветопередачи (CRI ≥ 95, TLCI ≥ 95) критически важные оттенки (например, тона кожи) передаются очень точно, без цветового сдвига.