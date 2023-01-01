Осветитель Raylab RL-50 256 Adv 3200-6500K, светодиодный, 50 Вт
Код товара : УТ-00066781
Артикул : RL-50 256 Adv
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
50 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10-100%, плавная
Индекс CRI
95
Угол освещения
120°
Тип крепления
5/8"
Прочие характеристики
Вес
2.8 кг
Описание
Светодиодная панель Raylab RL-50 256 Adv размером 30х30 см и мощностью 50 Вт. Обеспечивает яркий световой поток с углом рассеивания 120°, при этом работает абсолютно бесшумно: охлаждение пассивное. Цветовая температура регулируется от 3200К до 6500К, что позволяет сбалансировать ее с другими источниками света без применения специальных светофильтров. Яркость свободно регулируется от 10 до 100%, управление осуществляется с помощью 2 рукояток и небольшого ЖК дисплея на задней панели. Панель может работать как от розетки, так и от 2 аккумуляторов типа Sony NP-F (в комплекте), что значительно облегчает ее использование за пределами студии.
Благодаря плотному встроенному рассеивателю вы не наблюдаете отдельных светодиодов, вся площадь панели светится равномерно ярко: это может быть важно при съемке зеркальных или глянцевых, бликующих поверхностей. Благодаря высокой точности цветопередачи (CRI ≥ 95, TLCI ≥ 95) критически важные оттенки (например, тона кожи) передаются очень точно, без цветового сдвига.