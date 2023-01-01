Описание

Raylab RL-30 Adv — базовый комплект постоянного света для портретной, рекламной, предметной и других видов съемки в помещении. Две LED панели обеспечивают мягкий световой поток с высоким индексом цветопередачи: CRI > 95. Цвета в кадре выглядят максимально реалистично. Блок управления с дисплеем позволяет плавно регулировать цветовую температуру (3200–6500 К) и яркость (0–100%) освещения. В комплект входят две стойки, два осветителя и сумка.

В комплекте Raylab RL-30 Adv идут 2 сетевых адаптера для работы от розетки, но панели также могут работать с питанием от пары аккумуляторов типа Sony NP-F (продаются отдельно).