Комплект Raylab RL-30 Adv 3200-6500K, светодиодный
Код товара : УТ-00050833
Артикул : RL-30 Adv Kit
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
2х30 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0 - 100%
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
6000
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
6500
Тип крепления
5/8", на стойку
Прочие характеристики
Вес
2 кг
Комплектация
осветители - 2 шт, адаптер питания DC 17B / 2.8A - 2 шт, стойка - 2 шт, сумочка для переноски и хранения
Описание
Raylab RL-30 Adv — базовый комплект постоянного света для портретной, рекламной, предметной и других видов съемки в помещении. Две LED панели обеспечивают мягкий световой поток с высоким индексом цветопередачи: CRI > 95. Цвета в кадре выглядят максимально реалистично. Блок управления с дисплеем позволяет плавно регулировать цветовую температуру (3200–6500 К) и яркость (0–100%) освещения. В комплект входят две стойки, два осветителя и сумка.
В комплекте Raylab RL-30 Adv идут 2 сетевых адаптера для работы от розетки, но панели также могут работать с питанием от пары аккумуляторов типа Sony NP-F (продаются отдельно).