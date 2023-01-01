Осветитель Raylab RL-15 3200-6500K светодиодный, 15 Вт
Код товара : УТ-00050831
Артикул : RL-15
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
15 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0 - 100%
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
1800
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
6500
Прочие характеристики
Вес
620 г
Вес (брутто), г
0.846
Описание
Маленький вес и размеры накамерного осветителя для репортажной и видеосъёмки Raylab RL-15, делают его надежным спутником и помощником при создании сложного освещения. Шаровая головка, входящая в комплект, позволяет легко изменять наклон панели. А питание от аккумулятора обеспечивает свободу передвижения. Сделать световой поток тёплым или холодным, изменить его мощность или направление — с RL-15 можно всё.