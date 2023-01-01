Маленький вес и размеры накамерного осветителя для репортажной и видеосъёмки Raylab RL-15, делают его надежным спутником и помощником при создании сложного освещения. Шаровая головка, входящая в комплект, позволяет легко изменять наклон панели. А питание от аккумулятора обеспечивает свободу передвижения. Сделать световой поток тёплым или холодным, изменить его мощность или направление — с RL-15 можно всё.