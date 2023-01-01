Светодиодный осветитель Raylab RL-100 использует 100Вт светодиод, выполненный по технологии COB (Chip on board), обеспечивающий световой поток, эквивалентный 500 Вт лампе накаливания. Мощный и компактный осветительный прибор, оснащенный байонетом Bowens S, что позволяет использовать широкий диапазон софтбоксов, зонтов, портретных тарелок и любых других модификаторов светового потока, по достоинству оценят фотографы и видеографы которым требуется универсальный осветительный прибор.