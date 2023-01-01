Осветитель Raylab RL-100 Sunlight, 100 Вт, светодиодный, 3200-6500K
Код товара : УТ-00058365
Артикул : RL-100 3265
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Регулировка мощности, диапазон
есть, плавная
Индекс CRI
95
Угол освещения
Зависит от используемой насадки
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Байонет
Bowens
Тип крепления
5/8"
Прочие характеристики
Вес
2.01 кг
Описание
Светодиодный осветитель Raylab RL-100 использует 100Вт светодиод, выполненный по технологии COB (Chip on board), обеспечивающий световой поток, эквивалентный 500 Вт лампе накаливания. Мощный и компактный осветительный прибор, оснащенный байонетом Bowens S, что позволяет использовать широкий диапазон софтбоксов, зонтов, портретных тарелок и любых других модификаторов светового потока, по достоинству оценят фотографы и видеографы которым требуется универсальный осветительный прибор.