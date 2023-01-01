Описание

Комплект из двух 100-ваттных светодиодных осветителей Raylab RL-100 вместе с рефлекторами, матовыми рассеивателями, оранжевыми конверсионными светофильтрами, софтбоксами 60х90 см, стойками и сумкой.

RL-100 – это недорогой и мощный осветитель, обеспечивающий самое необходимое по доступной цене. Благодаря круглой форме COB светодиода прибор обеспечивает естественные блики на глянцевых и зеркальных поверхностях. Гарантируется долгий срок службы (не менее 50 000 часов), высокая точность цветопередачи (CRI: ≥95, TLCI: ≥95) и стабильная цветовая температура, поэтому вы можете быть уверены, что результат съемки будет иметь максимально реалистичные цвета и оттенки.

Данный осветитель предназначен в основном для студийной работы: он поддерживает только питание от сети. Классический форм-фактор и универсальный байонет Bowens позволяют использовать его с большим количеством световых модификаторов: зонтами, софтбоксами, жесткими рефлекторами и так далее. RL-100 имеет небольшой вес (2 кг) и компактный размер, что позволяет его использовать дома, в студии или на выездных съёмках. Это отличный выбор для начинающих фотографов и видеографов.

Комплектация