Комплект осветителей Raylab RL-100 Kit, 5600K, 2х100 Вт, Bowens
Код товара : УТ-00072001
Артикул : RL-100 Kit
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Описание
Комплект из двух 100-ваттных светодиодных осветителей Raylab RL-100 вместе с рефлекторами, матовыми рассеивателями, оранжевыми конверсионными светофильтрами, софтбоксами 60х90 см, стойками и сумкой.
RL-100 – это недорогой и мощный осветитель, обеспечивающий самое необходимое по доступной цене. Благодаря круглой форме COB светодиода прибор обеспечивает естественные блики на глянцевых и зеркальных поверхностях. Гарантируется долгий срок службы (не менее 50 000 часов), высокая точность цветопередачи (CRI: ≥95, TLCI: ≥95) и стабильная цветовая температура, поэтому вы можете быть уверены, что результат съемки будет иметь максимально реалистичные цвета и оттенки.
Данный осветитель предназначен в основном для студийной работы: он поддерживает только питание от сети. Классический форм-фактор и универсальный байонет Bowens позволяют использовать его с большим количеством световых модификаторов: зонтами, софтбоксами, жесткими рефлекторами и так далее. RL-100 имеет небольшой вес (2 кг) и компактный размер, что позволяет его использовать дома, в студии или на выездных съёмках. Это отличный выбор для начинающих фотографов и видеографов.
Комплектация
- осветитель - 2 шт
- белый рассеиватель - 2 шт.
- оранжевый CTO фильтр 3200К - 2 шт.
- кабель питания - 2 шт.
- пульт управления
- рассеиватели - 2 шт.
- софтбоксы 60х90 см - 2 шт.
- стойка - 2 шт
- сумка