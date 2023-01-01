Описание

С новым кольцевым осветителем вы сможете создать равномерное освещение, исключающее образование паразитных теней, искажений исходных цветов и появления пересветов. Отменный вариант для предметной и портретной съемки, имитирующий естественное освещение.

Параметры топ-уровня

У осветителя Raylab RL-0518 панель кольцевого типа диаметром 45.7 см. В ее оснащении 416 светодиодов с цветовой температурой 3200К и 5600К. Лампа мощностью 50 Вт обеспечивает поток света, достигающий 4800 люменов. Индекс цветопередачи осветителя соответствует классу CRI 95+.

Стандарт качества кольцевого светодиодного осветителя Raylab RL-0518 Kit

Светодиодные элементы изготовлены в соответствии с современными стандартами качества. Это подтверждает их надежность и обеспечивает более 50000 часов безотказной работы.

Прагматичное исполнение корпуса

Корпус осветительного прибора имеет матовое покрытие, что исключает появление паразитных бликов и нежелательных отражений. К тому же, материал панелей обеспечивает хорошую теплоотдачу, что защищает прибор от перегрева.

С любого ракурса

Лампа Raylab RL-0518 установлена на подвижную голову, что дает возможность наклонять ее под нужным углом и надежно фиксировать в любом положении.

Расширенная комплектация

Базовый набор Raylab RL-0518 расширен большим количеством аксессуаров. Так, кроме лампы и стойки для студийной съемки, пользователь также получает пульт управления, держатель для смартфона, гибкий фиксатор и даже зеркало. С таким арсеналом каждый сможет создать полноценную студию дома.