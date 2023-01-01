Осветитель Raylab RL-0518 Kit, кольцевой, 50 Вт, со стойкой
Код товара : УТ-00050829
Артикул : RL-0518 Kit
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
50 Вт
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
4800
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5600
Тип крепления
5/8" (на стойку)
Прочие характеристики
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер, пульт ДУ, гибкий держатель для телефона, зеркало, стойка 2 м, чехол
Описание
С новым кольцевым осветителем вы сможете создать равномерное освещение, исключающее образование паразитных теней, искажений исходных цветов и появления пересветов. Отменный вариант для предметной и портретной съемки, имитирующий естественное освещение.
Параметры топ-уровня
У осветителя Raylab RL-0518 панель кольцевого типа диаметром 45.7 см. В ее оснащении 416 светодиодов с цветовой температурой 3200К и 5600К. Лампа мощностью 50 Вт обеспечивает поток света, достигающий 4800 люменов. Индекс цветопередачи осветителя соответствует классу CRI 95+.
Стандарт качества кольцевого светодиодного осветителя Raylab RL-0518 Kit
Светодиодные элементы изготовлены в соответствии с современными стандартами качества. Это подтверждает их надежность и обеспечивает более 50000 часов безотказной работы.
Прагматичное исполнение корпуса
Корпус осветительного прибора имеет матовое покрытие, что исключает появление паразитных бликов и нежелательных отражений. К тому же, материал панелей обеспечивает хорошую теплоотдачу, что защищает прибор от перегрева.
С любого ракурса
Лампа Raylab RL-0518 установлена на подвижную голову, что дает возможность наклонять ее под нужным углом и надежно фиксировать в любом положении.
Расширенная комплектация
Базовый набор Raylab RL-0518 расширен большим количеством аксессуаров. Так, кроме лампы и стойки для студийной съемки, пользователь также получает пульт управления, держатель для смартфона, гибкий фиксатор и даже зеркало. С таким арсеналом каждый сможет создать полноценную студию дома.