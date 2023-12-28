Осветитель Raylab RL-0118 Kit, светодиодный, 60 Вт, 2800-6500К (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072531
Артикул : б/у-НМ 2023-12-28
Причина уценки:
Небольшие загрязнения.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Комплект кольцевого света Raylab RL-0118 Kit – для блогеров, визажистов и видеоконференций. Благодаря кольцевой конструкции лампа создает равномерный, ровно ложащийся свет, обеспечивающий заполнение теней в районе носа и глаз. Цветовая температура регулируется от теплого (2800К) до холодного (6500К) белого света. На задней панели имеется USB выход для зарядки телефона. В комплекте идет 3 универсальных держателя на гибкой ножке для смартфона (и других аксессуаров), стойка c широким диапазоном регулировок по высоте, пульт дистанционного управления освещением, а также миниатюрный Bluetooth пульт для дистанционного включения и выключения записи на телефоне. Также в комплекте есть сумка для переноски и хранения.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие загрязнения.
Комплектация: держатель смартфона (3 шт.), стойка, пульт дистанционного управления лампой, пульт дистанционного управления смартфоном (Bluetooth), сумка, сетевой кабель, шаровая голова.
Гарантия 90 дней.