Осветитель Raylab RL-0118 Kit, светодиодный, 60 Вт, 2800-6500К
Код товара : УТ-00067542
Артикул : RL-0118 Kit
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
80
Описание
Комплект кольцевого света Raylab RL-0118 Kit – для блогеров, визажистов и видеоконференций. Благодаря кольцевой конструкции лампа создает равномерный, ровно ложащийся свет, обеспечивающий заполнение теней в районе носа и глаз. Цветовая температура регулируется от теплого (2800К) до холодного (6500К) белого света. На задней панели имеется USB выход для зарядки телефона. В комплекте идет 3 универсальных держателя на гибкой ножке для смартфона (и других аксессуаров), стойка c широким диапазоном регулировок по высоте, пульт дистанционного управления освещением, а также миниатюрный Bluetooth пульт для дистанционного включения и выключения записи на телефоне. Также в комплекте есть косметическое зеркало и сумка для переноски и хранения.
Характеристики
- Мощность лампы: 45 - 60 Вт
- Цветовая температура: 2800-6500K
- Количество ламп: 400 диодов
- Срок службы LED: 50 000 часов
- Световой поток: 3800 лм
- Питание: DC12V (сетевой адаптер в комплекте)
- Выход USB: 5В 1A
- Материал корпуса: алюминий, пластик
- Вес в упаковке: 3.2 кг
- Размер в упаковке: 58 х 52 х 10 см
- Комплектация: держатель смартфона (3 шт.), стойка, пульт дистанционного управления лампой, пульт дистанционного управления смартфоном (Bluetooth), зеркало, сумка, переходник с USB на розетку, сетевой кабель, шаровая голова.