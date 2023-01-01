Осветитель Raylab RL-0112 Kit светодиодный, 3200-5500K, 23 Вт
Код товара : УТ-00067540
Артикул : RL-0112 Kit
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
23 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10 ступеней
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
85
Световой поток, лм
2500
Тип крепления
на стойку 5/8"
Прочие характеристики
Комплектация
держатель смартфона, осветитель, пульт управления, стойка
Описание
Комплект кольцевого света Raylab RL-0112 Kit – для блогеров, визажистов и видеоконференций. Благодаря кольцевой конструкции лампа создает равномерный, ровно ложащийся свет, обеспечивающий заполнение теней в районе носа и глаз. Цветовая температура регулируется от теплого до холодного белого света. В комплекте идет универсальный держатель для смартфона на гибкой ножке, стойка c широким диапазоном регулировок по высоте, пульт дистанционного управления освещением, а также миниатюрный Bluetooth пульт для дистанционного включения и выключения записи на телефоне.
Характеристики
- Мощность лампы: 23 Вт
- Цветовая температура: 3200-5500K
- Количество ламп: 192 диода
- Срок службы LED: 30 000 часов
- Световой поток: 2500 лм
- Питание: от сети 100-240 В (сетевой адаптер в комплекте)
- Материал корпуса: алюминий, пластик
- Вес в упаковке: 685 г
- Размер в упаковке: 32 х 30 х 4 см
- Комплектация: держатель смартфона \ кольцевая лампа \ пульт ДУ лампой \ пульт ДУ смартфоном (Bluetooth) \ сетевой кабель \ стойка \ сумка \ шаровая голова