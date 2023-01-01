Комплект кольцевого света Raylab RL-0112 Kit – для блогеров, визажистов и видеоконференций. Благодаря кольцевой конструкции лампа создает равномерный, ровно ложащийся свет, обеспечивающий заполнение теней в районе носа и глаз. Цветовая температура регулируется от теплого до холодного белого света. В комплекте идет универсальный держатель для смартфона на гибкой ножке, стойка c широким диапазоном регулировок по высоте, пульт дистанционного управления освещением, а также миниатюрный Bluetooth пульт для дистанционного включения и выключения записи на телефоне.