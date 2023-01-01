Описание

Хромакей фон - очень популярный инструмент в фото и видеосъёмке. Идея использования проста: снимаем предмет или человека на зеленом фоне, переносим изображение на компьютер и с помощью программного обеспечения заменяем фон на любой другой. А также он подходит для замены фона в онлайн-режиме видеоконференций или мастер-классов.

Складной хромакей фон Raylab RF-12CH — это отличное решение для онлайн-игр, блогерских обзоров, конференций и креативных фото и видео. Крепление к стулу позволяет максимально приблизить зеленый фон, чтобы программа могла его выделить и заменить. Большой диаметр 142 см в разложенном виде полностью перекрывает задний фон в кадре. Пружинный каркас легко расправляет ткань и предупреждает образование складок и бликов.

В сложенном виде фон занимает всего 50 см.