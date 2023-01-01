Описание

Круглый двусторонний отражатель может использоваться для создания заполняющего света. К примеру, в портретной съемке на открытом воздухе отражатели помогают убрать глубокие тени с лица, не прибегая к использованию вспышек. При съемке в студии отражатели также позволяют сэкономить на лишнем осветителе (хотя возможности по регулировке угла и интенсивности светового потока у них, конечно, скромнее). Cеребристая сторона дает яркий свет без сдвига цветовой температуры (эффективнее белого отражателя в облачную погоду). Золотая по интенсивности сопоставима с серебристой, но дополнительно придает свету теплый оттенок. При использовании холодного света (вспышки) – создает имитацию солнечного света. При отражении солнечных лучей – создает очень теплый эффект «золотого часа» (рассветное / закатное солнце).

В зависимости от размера отражатель применяется для решения той или иной задачи:

маленькие позволяют снять портрет или подсветить небольшой объект, удобны своей компактностью;

метровый отражатель подходит для съемки модели по пояс;

большие прямоугольные отражатели предназначены для съемки ростовых портретов, а также съемки крупных объектов.

Отражатели Raylab легки и удобны в использовании, а также устойчивы к износу.