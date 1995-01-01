Описание

RayLab Pro 75 — удобный и надежный профессиональный штатив, с ним можно творить и реализовывать любые идеи. Максимальная нагрузка 8 кг, что позволяет удерживать камеры с большими объективами. Крюк из крепкого металла позволяет тяжелым грузом надежно закрепить конструкцию — ветер не будет шатать камеру.

В комплект штатива входит шаровая голова, она позволяет регулировать наклон камеры и плавно поворачиваться по оси панорамирования. Сама головка съемная, а фото или видео аппараты крепятся с помощью универсальной площадки Arca Swiss. У штатива Про 75 есть специальная функция - можно снять ногу и использовать ее как монопод, что позволяет проводить быструю съемку легким оборудованием.

Также производитель позаботился о съемках в условиях низких температур — на одной из ног присутствует антискользящая термонакладка.