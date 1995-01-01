Описание

Штатив Raylab Pro 65 со сменной шаровой головой, который может трансформироваться в монопод: одна из ног откручивается и соединяется с центральной колонной. Монопод можно использовать для съемки с нестандартных ракурсов, съемки селфи, а также в качестве трости при долгих пеших переходах. Максимальная рабочая высота монопода 171 см (161 см без головки). Минимальная рабочая высота 80 см. Максимальная безопасная нагрузка составляет 4 кг.

Центральная колонна реверсивная, то есть может переворачиваться на 180° для макросъемки или съемки с нижнего ракурса, от поверхности земли. Металлический крюк позволяет подвесить балласт для повышения устойчивости штатива – например, при съемке на улице в ветренную погоду. Одна из ножек покрыта вспененным материалом, который согревает руки при съемке в холодное время года. Замки ножек клипсовые. В походном положении ножки поворачиваются вверх на 180°, охватывая центральную колонну со штативной головкой.

Шаровая головка съемная, устанавливается на винт 3/8". Быстросъемная площадка выполнена по стандарту Arca Swiss, поэтому вы без труда сможете использовать другие, более длинные или L-образные площадки – в зависимости от устанавливаемого оборудования и требований к съемке. Площадка также оснащена ограничителями, которые не позволяют камере упасть даже в том случае, если вы случайно забыли ее надежно закрепить. Головка обладает отдельной рукояткой для регулировки силы трения: при использовании с тяжелыми камерами сопротивление можно повысить. Также имеется отдельная рукоятка для разблокировки оси панорамирования, что позволяет создавать панорамы из нескольких снимков, зафиксировав камеру по остальным осям.