Описание

RayLab MTF-SCB – профессиональный мини штатив с гибкими ногами, позволяющий сделать кадры с самых невероятных ракурсов. Компактная длина 30 см и небольшой вес 290 гр позволяют взять его с собой в отпуск, студию или на выездную съёмку, а универсальное крепление 1/4” делает его совместимым с большим количеством устройств весом до 2 кг- компактными камерами, смартфонами, осветителями, кольцевыми лампами и микрофонами. Высота штатива регулируется от 120 до 270 мм.

Универсальный штатив Raylab отличается высоким качеством материалов и изготовления, что обеспечивает долговечность и надежность. В сложенном состоянии ноги штатива можно использовать в качестве рукоятки для фото и видеосъемки, что будет полезно при съемки в движении, а прорезиненное покрытие придает дополнительное сцепление с рукой. Этот компактный штатив будет особенно полезен для блогов, стримов, селфи, предметной и пейзажной съёмок.