Штатив телескопический Raylab MT-TH, 33-158 см, с пультом
Код товара : УТ-00074168
Артикул : RLMTH
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Raylab MT-TH – высокий селфи штатив, который совмещает в себе настольный штатив, компактную стойку для легкого оборудования и селфи-палку. Телескопическая центральная штанга выдвигается от 33 до 158 см в высоту и имеет на конце держатель для смартфона и крепление 1/4''.
Для большей устойчивости в конструкции предусмотрено широкое основание, в котором располагается Bluetooth пульт. Его с легкостью можно вынуть и использовать для удаленного управления камерой смартфона, для фотографирования или запуска / остановки видеозаписи. Он отлично подойдет для смартфонов, кольцевых ламп, небольших осветителей, микрофонов и go-pro камер.