Описание

RayLab MT-Pro 32 — компактный и надёжный штатив, который делает фото и видеосъёмку быстрой, удобной и комфортной. Сочетая габариты многих настольных моделей, Raylab MT-Pro 32 оснащен всеми необходимыми функциями полноразмерных моделей.

Штатив оснащен встроенной 3D головой с быстросъемной площадкой. Ноги состоят из 3-х секций с зажимами-клипсами. Подпятники штатива имеют шаровое основание, что позволяет надежнее зафиксировать его на поверхности. Для повышения жесткости между ногами штатива установлена распорка, а для дополнительной устойчивости предназначен крюк на который можно подвесить дополнительный груз. Центральная колонна оснащена механической регулировкой высоты.

RayLab MT-Pro 32 отлично подойдет для использования в качестве настольного штатива, а также для пейзажной съемки, съемки с нижнего ракурса.