Штатив Raylab MT-Pro 32 компактный с головой
Код товара : УТ-00074166
Артикул : RLMTPRO32
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
RayLab MT-Pro 32 — компактный и надёжный штатив, который делает фото и видеосъёмку быстрой, удобной и комфортной. Сочетая габариты многих настольных моделей, Raylab MT-Pro 32 оснащен всеми необходимыми функциями полноразмерных моделей.
Штатив оснащен встроенной 3D головой с быстросъемной площадкой. Ноги состоят из 3-х секций с зажимами-клипсами. Подпятники штатива имеют шаровое основание, что позволяет надежнее зафиксировать его на поверхности. Для повышения жесткости между ногами штатива установлена распорка, а для дополнительной устойчивости предназначен крюк на который можно подвесить дополнительный груз. Центральная колонна оснащена механической регулировкой высоты.
RayLab MT-Pro 32 отлично подойдет для использования в качестве настольного штатива, а также для пейзажной съемки, съемки с нижнего ракурса.