Стойка-журавль Raylab BS04, 180 см, до 3 кг
Код товара : УТ-00060454
Артикул : RL-BS04
6 890 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Стойка-журавль Raylab BS04 состоит из опоры и наклонной перекладины и предназначена для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Надежная конструкция исключает возможность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла.
- Амортизация: воздушная
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Минимальная высота: 40 см
- Вес: 5 кг
- Вес в упаковке: 5.5 кг
- Длина в сложенном виде, см:120
- Количество секций: 2+2
- Диаметр секций: 33-29 / 35-22 мм
- Тип зажимов: поворотный замок
- Длина перекладины: 210 см
- Диаметр перекладины: 22 мм
- Комплектация: стойка, перекладина, мешок для груза
- Материал:алюминий \ сталь