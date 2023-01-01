Стойка-журавль Raylab BS02 состоит из опоры и наклонной перекладины и предназначена для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Надежная конструкция исключает возможность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла.