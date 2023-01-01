Стойка-журавль Raylab BS02, 180 см, до 3 кг
Код товара : УТ-00060453
Артикул : RL-BS02
6 250 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Стойка-журавль Raylab BS02 состоит из опоры и наклонной перекладины и предназначена для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Надежная конструкция исключает возможность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла.
- Амортизация: воздушная
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Максимальная высота стойки: 190 см
- Длина перекладины: 200 см
- Длина в сложенном виде: 120 см
- Количество секций: 2+2
- Диаметр секций: 33-29 / 29-25 мм
- Тип зажимов: поворотный замок
- Материал: алюминий \ нейлон \ сталь
- Вес: 3 кг
- Размер в упаковке, ДxШxВ: 110х18х11 см
- Комплектация: стойка, перекладина, мешок для груза