Система установки фона Raylab B2530B, высота 2.5 м, ширина 3 м (уцененный)
Код товара : УТ-00073647
Артикул : RL-B2530B (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
8%
6 300 ₽
5 799 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Система установки тканевого фона, поставляется в комплекте из двух стоек, сборной перекладины и сумки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Хорошо подходит для тканевых фонов, у которых прошит карман для перекладины. Если кармана нет, фон можно зафиксировать с помощью нескольких прищепок. Для бумажных фонов на картонной тубе рекомендуется дооснастить системой подъема фона (с цепочкой).
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