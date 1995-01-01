Система установки фона Raylab B2030E (так называемые «ворота») подходит для легких тканевых, ПВХ или бумажных фонов весом до 2 кг. Система поставляется в комплекте из двух стоек, трехсекционной разборной перекладины, трех зажимов для фона и сумки для хранения и транспортировки. Это удобное решение для выездной съемки, организации фотозон, также может применяться в домашних условиях или для оформления декораций, выставочных зон на различных фестивалях и ярмарках.

Максимальная высота: 1.9 м

Максимальная ширина: 3 м

Размеры в сложенном виде: 77 х 18 х 10 см

77 х 18 х 10 см Вес: 2.35 кг