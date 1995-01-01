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Система установки фона Raylab B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг

  • B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг
  • B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг
  • B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг
  • B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг
  • B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг
  • B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг
  • B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг
  • B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг
  • B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг
  • B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг
  • B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг
  • B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг
  • B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг
  • B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг
  • B2030E, 190 х 300 см, до 2 кг
Код товара:УТ-00091549
Артикул:RL-B2030E

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Система установки фона Raylab B2030E (так называемые «ворота») подходит для легких тканевых, ПВХ или бумажных фонов весом до 2 кг. Система поставляется в комплекте из двух стоек, трехсекционной разборной перекладины, трех зажимов для фона и сумки для хранения и транспортировки. Это удобное решение для выездной съемки, организации фотозон, также может применяться в домашних условиях или для оформления декораций, выставочных зон на различных фестивалях и ярмарках.

  • Максимальная высота: 1.9 м
  • Максимальная ширина: 3 м
  • Размеры в сложенном виде: 77 х 18 х 10 см
  • Вес: 2.35 кг