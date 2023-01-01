Моноблок Raylab Axio III RX-300, 300 Дж, Bowens
Код товара : УТ-00066689
Артикул : Axio III RX-300
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens
Время перезарядки
1-2 с
Питание
220 В 50 Гц
Управление моделирующим светом
пропорциональное, независимое
Описание
Легкий и удобный в использовании моноблок Raylab Axio III получил встроенный радиосинхронизатор и увеличенную скорость перезарядки вспышки. Распространенный байонет Bowens S позволяет использовать широкий диапазон светоформирующих насадок, как марки Raylab, так и других брендов, также имеется шахта для установки фотозонта. Мощность прибора регулируется в пределах 6 ступеней (2.0-7.0), управление осуществляется с помощью сенсорных кнопок на задней панели, а широкая ручка позволяет с легкостью наклонять и поворачивать прибор. Галогенный пилотный свет мощностью 75 Вт может работать как в пропорциональном режиме, так и в режиме свободной регулировки мощности. Беспроводной синхронизатор поддерживает 4 канала управления. Raylab Axio III – это отличный выбор для домашней фотостудии.