Легкий и удобный в использовании моноблок Raylab Axio III получил встроенный радиосинхронизатор и увеличенную скорость перезарядки вспышки. Распространенный байонет Bowens S позволяет использовать широкий диапазон светоформирующих насадок, как марки Raylab, так и других брендов, также имеется шахта для установки фотозонта. Мощность прибора регулируется в пределах 6 ступеней (2.0-7.0), управление осуществляется с помощью сенсорных кнопок на задней панели, а широкая ручка позволяет с легкостью наклонять и поворачивать прибор. Галогенный пилотный свет мощностью 75 Вт может работать как в пропорциональном режиме, так и в режиме свободной регулировки мощности. Беспроводной синхронизатор поддерживает 4 канала управления. Raylab Axio III – это отличный выбор для домашней фотостудии.