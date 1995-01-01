Фон Raylab 034 Thunder Grey, бумажный, 2.72x11 м, темно-серый
Код товара : УТ-00066965
Артикул : 034 Thunder Grey
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Описание
Бумажный фотофон от Raylab — прекрасный вариант для создания нужной студийной обстановки. Благодаря равномерному цвету, высокой плотности, свойствам материала и оптимальному размеру полотна этот фон станет незаменимым атрибутом для создания красивых портретов, кадров предметного жанра и съемки в полный рост.
Для правильных схем освещения
Бумажный фон от Рейлаб лучше других подойдет для выстраивания нужной схемы освещения. Все потому, что полотно практически не имеет видимой текстуры — это способствует равномерному распределению света и отсутствию паразитных бликов, недопустимых в студийной работе. При этом, бумага имеет одинаковый цвет по всей площади, что исключает появление ложных светотеневых переходов.
Удивительная плавность
Примененный материал отличается плотностью и упругостью. В работе это позволяет исключить появление заломов, а также сделать все переходы (между элементами фоновой обстановки или стеной и полом) максимально плавными и незаметными на снимках.
Достойная надежность
Плотность фирменного полотна равна 170г/м2. Это делает фотофон достаточно надежным и гарантирует, что во время съемочного процесса на нем не появятся разрывы и потертости.