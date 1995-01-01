Бумажный фотофон от Raylab — прекрасный вариант для создания нужной студийной обстановки. Благодаря равномерному цвету, высокой плотности и оптимальному размеру полотна этот фон станет незаменимым атрибутом для предметной съемки, художественных портретов, рекламной съемки, фотографии для онлайн-каталогов и так далее.

Бумажные фоны Raylab являются неотъемлемой частью оборудования для профессиональной фотографии. Отсутствие текстуры и матовая поверхность позволяют избежать бликов и отражений, обеспечивая равномерное освещение. Высокая плотность бумаги и идеальная гладкость делают их популярными в любых жанрах съёмки, особенно для создания качественного и стильного фото и видео контента для брендовых сайтов и маркетплейсов.

Большой размер 2,72 х 11 м универсален, его хватит на большое количество как индивидуальных, так и групповых съёмок.

Компания Raylab предлагает большое количество модных, красивых цветов, которые помогут наполнить вашу съёмку яркими цветами и эмоциями. Фон поставляется в виде рулона, он намотан на картонную тубу, в которую вставляются распорные держатели.