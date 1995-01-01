Описание

Бумажный фотофон от Raylab — прекрасный вариант для создания нужной студийной обстановки. Бумажные фоны – номер один в профессиональных студиях. Бумажный фон практически не имеет текстуры и складок, поэтому ничто не будет отвлекать от объекта съемки. Он матовый – значит, свет ляжет равномерно, без бликов. Фон достаточно плотный и упругий, чтобы все переходы, в том числе от стены к полу, были плавными. Узкие фоны 1.35 х 6 м – лучшее решение для выездной съёмки, в небольших студиях и дома. Они гораздо компактнее и легче, поэтому не требуют сложных систем крепления.

Достойная надежность

Плотность бумаги Raylab составляет 170г/см2. Это делает фотофон достаточно надежным и гарантирует, что во время съемочного процесса на нем не появятся разрывы и потертости.