Фон Raylab 009 Black, бумажный 1.35x10 м, черный
Код товара : УТ-00063818
Артикул : 009 Black- 1.35x10
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Характеристики
Характеристики
Вес
2.5 кг
Описание
Бумажные фоны – номер один в профессиональных студиях. Бумажный фон практически не имеет текстуры, поэтому ничто не будет отвлекать от объекта съемки, он матовый и значит, свет ляжет равномерно, без бликов. Фон достаточно плотный и упругий, чтобы все переходы, в том числе от стены к полу, были плавными. Узкие фоны 1.35х10 м – лучшее решение для предметной выездной съёмки, в небольших студиях и дома. Они компактнее, легче, дешевле и не требуют больших держателей фонов или сложных систем. Плотность бумаги: 170 г/м2.