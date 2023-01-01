Бумажные фоны – номер один в профессиональных студиях. Бумажный фон практически не имеет текстуры, поэтому ничто не будет отвлекать от объекта съемки, он матовый и значит, свет ляжет равномерно, без бликов. Фон достаточно плотный и упругий, чтобы все переходы, в том числе от стены к полу, были плавными. Узкие фоны 1.35х10 м – лучшее решение для предметной выездной съёмки, в небольших студиях и дома. Они компактнее, легче, дешевле и не требуют больших держателей фонов или сложных систем. Плотность бумаги: 170 г/м2.