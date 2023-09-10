Плечевой упор Ranco Solutions (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070022
Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2023-09-10/01
Причина уценки:
Следы эксплуатации, лопнувшая декоративная накладка на винте регулировки угла раздвижения.
2 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135022
Плечевой штатив / упор RANCO Solutions P410 для работы с видео- и фотокамерой. Снимает нагрузку, переключая вес камеры на корпус тела оператора. Материал: алюминий, цвет: черный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: упор
Гарантия 14 дней.