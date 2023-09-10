Описание

Код товара: 135022

Плечевой штатив / упор RANCO Solutions P410 для работы с видео- и фотокамерой. Снимает нагрузку, переключая вес камеры на корпус тела оператора. Материал: алюминий, цвет: черный

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: упор

Гарантия 14 дней.