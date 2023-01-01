Фоторамка Ramkovski 10х15 см, цветок северной Пальмиры
Код товара : УТ-00072411
Артикул : PF220511
2 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Серия фоторамок Ramkovski "Лето" предлагает разнообразные дизайны и стили от ярких и сочных цветов до нежных пастельных оттенков с использованием символов лета. Каждая фоторамка оформлена вручную с использованием материалов цвета эмали и кристаллов, представляет собой законченное маленькое художественное произведение. Позволяет создать уникальный уголок, который будет наполнен теплом, радостью и воспоминаниями о самых ярких моментах вашей жизни.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.