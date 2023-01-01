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Фоторамка Ramkovski 10х15 см, бал бабочек, золото

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072409 Артикул : PF220428

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Серия фоторамок Ramkovski "Лето" предлагает разнообразные дизайны и стили от ярких и сочных цветов до нежных пастельных оттенков с использованием символов лета. Каждая фоторамка оформлена вручную с использованием материалов цвета эмали и кристаллов, представляет собой законченное маленькое художественное произведение. Позволяет создать уникальный уголок, который будет наполнен теплом, радостью и воспоминаниями о самых ярких моментах вашей жизни. Задать вопрос 2 390 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Серия фоторамок Ramkovski "Лето" предлагает разнообразные дизайны и стили от ярких и сочных цветов до нежных пастельных оттенков с использованием символов лета. Каждая фоторамка оформлена вручную с использованием материалов цвета эмали и кристаллов, представляет собой законченное маленькое художественное произведение. Позволяет создать уникальный уголок, который будет наполнен теплом, радостью и воспоминаниями о самых ярких моментах вашей жизни.

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