Радиосинхронизатор JJC JF-U1 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075735 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-16/4

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Задать вопрос Причина уценки: Потертости. 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Работает на частоте: 433 Mhz, 16 каналов

Рабочее расстояние: до 30 метров

Резьба 1/4" для установки на штатив

Скорость синхронизации: до 1/250 с

Питание: 2 ААА батареи на приёмник

Размеры передатчика: 62,6 х 39,2 х 27,1 мм

Вес передатчика: 30 г (без батарей)

Размеры приемника:79,9 х 37,8 х 33,2 мм

Вес приемника: 42 г (без батарей) Код товара: 140735

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости.

Комплектация: Передатчик, приемник.

Гарантия 90 дней.

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