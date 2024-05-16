Радиосинхронизатор JJC JF-U1 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075735
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-16/4
Причина уценки:
Потертости.
990 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Работает на частоте: 433 Mhz, 16 каналов
Рабочее расстояние: до 30 метров
Резьба 1/4" для установки на штатив
Скорость синхронизации: до 1/250 с
Питание: 2 ААА батареи на приёмник
Размеры передатчика: 62,6 х 39,2 х 27,1 мм
Вес передатчика: 30 г (без батарей)
Размеры приемника:79,9 х 37,8 х 33,2 мм
Вес приемника: 42 г (без батарей)
Код товара: 140735
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости.
Комплектация: Передатчик, приемник.
Гарантия 90 дней.
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