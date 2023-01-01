Осветитель Fototrend R10 светодиодный, 12 Вт, 2900 / 5500К, синий
Код товара : УТ-00057609
Артикул : HAV-R10Blue
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 месяц
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
12 Вт
Дистанционное управление
Есть
Минимальная цветовая температура, K
2900
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
USB 5В 2А, от универсального сетевого зарядного устройства (не входит в комплект)
Прочие характеристики
Комплектация
осветитель с встроенными держателем для телефона, телескопической штангой и штативом; беспроводной пульт со спусковой кнопкой
Описание
Компактная кольцевая светодиодная лампа с внешним диаметром 15 см, со встроенной телескопической штангой, штативом, держателем для смартфона и беспроводным пультом управления для удаленного спуска затвора смартфона. Осветитель имеет складную конструкцию, позволяющую компактно хранить его в сложенном виде. Возможно использование в дороге благодаря встроенному аккумулятору. Различные режимы цветовой температуры позволят настроить желаемое свечение.