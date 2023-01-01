Компактная кольцевая светодиодная лампа с внешним диаметром 15 см, со встроенной телескопической штангой, штативом, держателем для смартфона и беспроводным пультом управления для удаленного спуска затвора смартфона. Осветитель имеет складную конструкцию, позволяющую компактно хранить его в сложенном виде. Возможно использование в дороге благодаря встроенному аккумулятору. Различные режимы цветовой температуры позволят настроить желаемое свечение.