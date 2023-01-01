Bluetooth-гарнитура в виде телефонной трубки для тех, кому не нравится постоянно носить гарнитуру на ушах. Достаточно удобна для тех, кто регулярно использует планшет или звонки через интернет-телефонию (Скайп и т.д.). Дальность соединения составляет до 10 метров, аккумулятора хватает приблизительно на 9 часов разговора. Подходит для использования дома и в офисе.