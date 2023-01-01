Bluetooth-гарнитура QUMO Reply, матовая (софт-тач), розовая
Код товара : УТ-00000771
Артикул :
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Bluetooth-гарнитура в виде телефонной трубки для тех, кому не нравится постоянно носить гарнитуру на ушах. Достаточно удобна для тех, кто регулярно использует планшет или звонки через интернет-телефонию (Скайп и т.д.). Дальность соединения составляет до 10 метров, аккумулятора хватает приблизительно на 9 часов разговора. Подходит для использования дома и в офисе.
Bluetooth 2.1 + EDR
Размеры: 11.5 х 4 х 0.4 см
Вес: 20 г
В комплекте: гарнитура, зарядное устройство, руководство пользователя, гарантийный талон.