Нашейное крепление Puluz PU853B, для экшн-камеры и смартфона (уцененный)
Код товара:УТ-00084567
Артикул:PU853B (у)
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараКрепление
Описание
Нашейное крепление для экшн-камер и смартфонов обеспечивает вид «от первого лица» и оставляет руки свободными. Крепление выполнено на гибком стальном каркасе, который сохраняет заданную форму, верхний слой для комфортного ношения сделан из мягкого силикона. Быстросъемный механизм позволяет устанавливать и снимать камеру буквально парой движений, угол наклона камеры регулируется.
- Материалы: АБС пластик, силикон, нержавеющая сталь.
- Вес брутто: 290 г
Комплектация:
- Нашейное крепление
- Адаптер с гребешковым креплением типа GoPro
- Адаптер с винтом 1/4"
- Зажим для телефона
- Фиксирующий винт