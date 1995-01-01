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Нашейное крепление Puluz PU853B, для экшн-камеры и смартфона (уцененный)

  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
  • PU853B, для экшн-камеры и смартфона
Код товара:УТ-00084567
Артикул:PU853B (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Нашейное крепление для экшн-камер и смартфонов обеспечивает вид «от первого лица» и оставляет руки свободными. Крепление выполнено на гибком стальном каркасе, который сохраняет заданную форму, верхний слой для комфортного ношения сделан из мягкого силикона. Быстросъемный механизм позволяет устанавливать и снимать камеру буквально парой движений, угол наклона камеры регулируется.

  • Материалы: АБС пластик, силикон, нержавеющая сталь.
  • Вес брутто: 290 г

Комплектация:

  • Нашейное крепление
  • Адаптер с гребешковым креплением типа GoPro
  • Адаптер с винтом 1/4"
  • Зажим для телефона
  • Фиксирующий винт