Крепление Puluz PU701B позволяет установить экшн- и VR 360° камеры на руль велосипеда / мотоцикла и другие трубы схожего диаметра (до 36 мм). Крепление выполнено из алюминиевого сплава и фиксируется 2 стальными болтами, что обеспечивает высокую надежность захвата даже при езде на высоких скоростях. Два шаровых шарнира, запирающиеся одним винтом, дают возможность свободно отрегулировать положение камеры, в том числе повернуть ее в вертикальное положение. Крепление также можно использовать для установки навигаторов и другой электроники: здесь используется стандартный штативный винт 1/4" (+ гребешковый адаптер типа GoPro).