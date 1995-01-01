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Вентилятор для камеры Puluz PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)

  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
  • PU6510B Camera Cooling Fan (Sony / Canon / Fujifilm / Nikon)
Код товара:УТ-00076412
Артикул:PU6510B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Вентилятор для охлаждения камер Canon, Fujifilm, Nikon, Sony (полный список моделей ниже). Puluz PU6510B Camera Cooling Fan увеличивает время работы камеры до наступления перегрева в режимах высокой нагрузки, а также при высокой температуре воздуха. Предусмотрено 2 режима работы: тихий и максимальная мощность. Вентилятор работает от любого USB источника с напряжением 5В: универсального USB аккумулятора, сетевого адаптера и т.д. В комплекте идет USB-A/-C кабель длиной 2 м. Для установки аккумулятора требуется откинуть в сторону задний монитор камеры, после чего установить одну из 4 рамок, в зависимости от модели камеры.

Долгое нажатие на кнопку питания включает и выключает вентилятор, короткие нажатия переключают скорость работы. Светодиодный индикатор показывает выбранный режим: зеленый свет – низкая скорость, красный свет – высокая скорость. Конструкция обеспечивает плотное прилегание вентилятора к корпусу камеры для максимально эффективного охлаждения.

Корпус выполнен из алюминия, установочные рамки – из поликарбоната.

  • Размеры: 70 х 50 х 21 мм
  • Уровень шума: ниже 30 дБ
  • Питание: внешний источник питания через USB Type C порт
  • Вес брутто: 260 г

Совместимые камеры

  • Sony ZV-E1, ZV-1F, ZV-1, ZV-E10, a7RV, a7 IV, a7S III, a7C, FX30, a6700,
  • Canon EOS R10, R7, R6, R6 Mark II, R5, 90D
  • Fujifilm XS10, X-T4, X-H2S, X-S20, X-H2,
  • Nikon Z30

Указанные камеры были проверены на совместимость на момент публикации.