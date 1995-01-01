Вентилятор для охлаждения камер Canon, Fujifilm, Nikon, Sony (полный список моделей ниже). Puluz PU6510B Camera Cooling Fan увеличивает время работы камеры до наступления перегрева в режимах высокой нагрузки, а также при высокой температуре воздуха. Предусмотрено 2 режима работы: тихий и максимальная мощность. Вентилятор работает от любого USB источника с напряжением 5В: универсального USB аккумулятора, сетевого адаптера и т.д. В комплекте идет USB-A/-C кабель длиной 2 м. Для установки аккумулятора требуется откинуть в сторону задний монитор камеры, после чего установить одну из 4 рамок, в зависимости от модели камеры.

Долгое нажатие на кнопку питания включает и выключает вентилятор, короткие нажатия переключают скорость работы. Светодиодный индикатор показывает выбранный режим: зеленый свет – низкая скорость, красный свет – высокая скорость. Конструкция обеспечивает плотное прилегание вентилятора к корпусу камеры для максимально эффективного охлаждения.

Корпус выполнен из алюминия, установочные рамки – из поликарбоната.

Размеры: 70 х 50 х 21 мм

Уровень шума: ниже 30 дБ

Питание: внешний источник питания через USB Type C порт

Вес брутто: 260 г

Совместимые камеры

Sony ZV-E1, ZV-1F, ZV-1, ZV-E10, a7RV, a7 IV, a7S III, a7C, FX30, a6700,

Canon EOS R10, R7, R6, R6 Mark II, R5, 90D

Fujifilm XS10, X-T4, X-H2S, X-S20, X-H2,

Nikon Z30

Указанные камеры были проверены на совместимость на момент публикации.