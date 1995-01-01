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Крепление на мотошлем Puluz PU579B, для экшн- и 360 камер

  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
  • PU579B, для экшн- и 360 камер
Код товара:УТ-00087553
Артикул:PU579B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Крепление на мотошлем Puluz PU579B позволяет зафиксировать экшн-камеру типа GoPro HERO, DJI Osmo Action или insta360 на мотошлеме в области подбородка, что обеспечивает настоящий вид от первого лица (как в фильме «Хардкор») и при этом не мешает обзору. Подходит практически для всех закрытых (полнолицевых) моделей: устанавливается на «челюсть» шлема с помощью 2 ремней на пряжках фастекс. Толстая силиконовая подушка предотвращает скольжение и вибрации камеры, а также не царапает шлем.

Материалы: поликарбонат, силикон, полиэстер.

Комплектация:

  • Крепление
  • Короткий винт для камеры
  • Длинный винт для камеры
  • Запасной ремешок