Крепление на мотошлем Puluz PU579B позволяет зафиксировать экшн-камеру типа GoPro HERO, DJI Osmo Action или insta360 на мотошлеме в области подбородка, что обеспечивает настоящий вид от первого лица (как в фильме «Хардкор») и при этом не мешает обзору. Подходит практически для всех закрытых (полнолицевых) моделей: устанавливается на «челюсть» шлема с помощью 2 ремней на пряжках фастекс. Толстая силиконовая подушка предотвращает скольжение и вибрации камеры, а также не царапает шлем.

Материалы: поликарбонат, силикон, полиэстер.

Комплектация: