Подводный бокс Puluz PU527 подходит для камер GoPro HERO 9, 10, 11, 12 и 13. Бокс позволяет погружаться на глубину до 60 м, а на суше может использоваться в качестве защитного пыленепроницаемого и ударопрочного чехла для камеры. На боксе присутствует кнопка для включения / выключения камеры и спусковая кнопка. В комплекте идет быстросъемная площадка стандарта GoPro.

Перед каждым погружением внимательно осматривайте силиконовый уплотнитель дверцы бокса на предмет попадания песка и соли. При первых признаках износа (появления заусенцев) уплотнитель необходимо заменить. После каждого использования в морской воде тщательно промойте бокс в воде пресной. Для предотвращения внутреннего запотевания бокса при погружениях на большую глубину используйте специальные влагопоглощающие вкладыши (продаются отдельно).

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