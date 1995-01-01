Складной фотобокс (лайткуб) со встроенной светодиодной подсветкой. Puluz PU5051EU предназначен для съемки предметов небольшого и среднего размера: галантерея, предметы рукоделия, посуда, еда и так далее. Размеры бокса: 50 х 50 х 50 см. Внутри верхней панели установлена светодиодная кольцевая подсветка мощностью 30 Вт, 200 светодиодов по 25 лм каждый. В сочетании с серебристыми отражающими стенками она создает эффект бестеневого освещения. Яркость регулируется с шагом 10% с помощью пульта управления, который находится на кабеле питания. Для дополнительного смягчения света в комплекте идет белый тканевый рассеиватель.

В верхней панели есть небольшое оконце для вертикальной съемки сверху вниз. Цветовая температура регулируется от теплого (3200К) до холодного (6500К) света, всего 3 режима. Точность цветопередачи: CRI 90. Фотобокс компактно складывается в сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Прибор собирается и разбирается буквально за минуту, без необходимости использовать специальный инструмент. Питание осуществляется по USB: можно использовать универсальный сетевой адаптер от телефона или USB аккумулятор (источники питания не входят в комплект).

В комплекте идет 6 бумажных двусторонних фонов, итого 12 цветов на выбор.

Освещение: кольцевая светодиодная лампа диаметром 32 см, 200 светодиодов

Цветовая температура: 3200-6500К (3 положения)

Питание: USB 15В 2А

Размеры: 50 х 50 х 50 см

Вес брутто: 1.15 кг

Комплектация: