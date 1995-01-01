Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотобокс Puluz 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами

  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
  • 50 см, с кольцевой подсветкой 30Вт и 6 фонами
Код товара:УТ-00082582
Артикул:PU5051EU

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Складной фотобокс (лайткуб) со встроенной светодиодной подсветкой. Puluz PU5051EU предназначен для съемки предметов небольшого и среднего размера: галантерея, предметы рукоделия, посуда, еда и так далее. Размеры бокса: 50 х 50 х 50 см. Внутри верхней панели установлена светодиодная кольцевая подсветка мощностью 30 Вт, 200 светодиодов по 25 лм каждый. В сочетании с серебристыми отражающими стенками она создает эффект бестеневого освещения. Яркость регулируется с шагом 10% с помощью пульта управления, который находится на кабеле питания. Для дополнительного смягчения света в комплекте идет белый тканевый рассеиватель.

В верхней панели есть небольшое оконце для вертикальной съемки сверху вниз. Цветовая температура регулируется от теплого (3200К) до холодного (6500К) света, всего 3 режима. Точность цветопередачи: CRI 90. Фотобокс компактно складывается в сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Прибор собирается и разбирается буквально за минуту, без необходимости использовать специальный инструмент. Питание осуществляется по USB: можно использовать универсальный сетевой адаптер от телефона или USB аккумулятор (источники питания не входят в комплект).

В комплекте идет 6 бумажных двусторонних фонов, итого 12 цветов на выбор.

  • Освещение: кольцевая светодиодная лампа диаметром 32 см, 200 светодиодов
  • Цветовая температура: 3200-6500К (3 положения)
  • Питание: USB 15В 2А
  • Размеры: 50 х 50 х 50 см
  • Вес брутто: 1.15 кг

Комплектация:

  • Фотобокс
  • 6 фонов
  • Белый тканевый рассеиватель
  • Сетевой адаптер 30 Вт
  • Сумка
  • Документация