Складной фотобокс (лайткуб) со встроенной светодиодной подсветкой Puluz PU5041B хорошо подходит для съемки предметов небольшого и среднего размера: игрушки, фигурки и модели техники, предметы рукоделия, ювелирные украшения и так далее. Размеры бокса: 40 х 40 х 40 см. На верхней панели установлена кольцевая подсветка мощностью 11 Вт, 160 светодиодов (80 холодного и 80 теплого свечения). В сочетании с серебристыми отражающими стенками она создает эффект бестеневого освещения. Яркость регулируется с шагом 10% с помощью пульта управления, который находится на кабеле питания. Для дополнительного смягчения света в комплекте идет белый тканевый рассеиватель.

Пультом также можно переключать цветовую температуру: 3200К / 4800К / 6500К. Небольшое оконце на верхней панели позволяет снимать вертикально, сверху вниз. Фотобокс компактно складывается в сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Прибор собирается из разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент. Питание осуществляется по USB: можно использовать универсальный сетевой адаптер от телефона или USB аккумулятор (источники питания не входят в комплект).

В комплекте идет 6 двусторонних бумажных фонов разного цвета. Для полного устранения теней фотобокс можно дополнить специальными панелями нижней подсветки от Puluz (продаются отдельно). Также хорошо подойдут вращающиеся стенды, позволяющие быстро заснять объект со всех сторон.

Освещение: кольцевая светодиодная лампа 11 Вт, 160 светодиодов, диаметр 30 см

Цветовая температура: регулируемая, 3200 - 4800 - 6500К

CRI 90

Питание: USB 5В

Длина USB кабеля: 2 м

Размеры: 40 х 40 х 40 см

Вес брутто: 2.5 кг

Комплектация: