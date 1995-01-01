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Фотобокс с подсветкой Puluz PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов

  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
  • PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
Код товара:УТ-00082572
Артикул:PU5022

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Складной кубический фотобокс с подсветкой для съемки небольших предметов: игрушек, наручных часов, ювелирных изделий и так далее. Две светодиодные панели, по 20 светодиодов на каждой (световой поток 2х 550 лм), обеспечивают равномерное бестеневое освещение, в комплекте идет 6 сменных фонов разных цветов. Фотобокс работает с питанием от USB (5В 2А) – от универсальных сетевых адаптеров или USB аккумуляторов. В крыше бокса есть лючок для фотографирования с ракурсом «сверху вниз». Цветовая температура: 5500К, холодный дневной свет.

Для полностью бестеневого освещения фотобокс можно дооснастить панелью нижней подсветки соответствующего размера (продаются отдельно).

Комплектация:

  • Фотобокс с 2 светодиодными панелями
  • Черный фон
  • Белый фон
  • Желтый фон
  • Красный фон
  • Зеленый фон
  • Синий фон
  • USB кабель
  • Мягкая сумка
  • Инструкция

Размеры: 24 х 23 х 23 см
Размеры в сложенном виде: 23 х 23 х 1.5 см
Вес нетто: 191 г
Вес брутто: 0.35 кг