Фотобокс с подсветкой Puluz PU5022, 23 см, 2 LED панели + 6 фонов
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Описание
Складной кубический фотобокс с подсветкой для съемки небольших предметов: игрушек, наручных часов, ювелирных изделий и так далее. Две светодиодные панели, по 20 светодиодов на каждой (световой поток 2х 550 лм), обеспечивают равномерное бестеневое освещение, в комплекте идет 6 сменных фонов разных цветов. Фотобокс работает с питанием от USB (5В 2А) – от универсальных сетевых адаптеров или USB аккумуляторов. В крыше бокса есть лючок для фотографирования с ракурсом «сверху вниз». Цветовая температура: 5500К, холодный дневной свет.
Для полностью бестеневого освещения фотобокс можно дооснастить панелью нижней подсветки соответствующего размера (продаются отдельно).
Комплектация:
- Фотобокс с 2 светодиодными панелями
- Черный фон
- Белый фон
- Желтый фон
- Красный фон
- Зеленый фон
- Синий фон
- USB кабель
- Мягкая сумка
- Инструкция
Размеры: 24 х 23 х 23 см
Размеры в сложенном виде: 23 х 23 х 1.5 см
Вес нетто: 191 г
Вес брутто: 0.35 кг